(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladi, film storico romantico diretto da Martin Bourboulon disponibile su Sky e NOW, con protagonisti Romain Duris ed Emma Mackey. Come vedremo in questa nostradi, il film diretto da Martin Bourboulon e disponibile su Sky e NOW è una visione perfetta per San Valentino. E non solo per laromantica che lega le vicende del protagonista Gustave, intento a costruire ilno, ma proprio per un mood che si respira all'interno della pellicola che vede come protagonisti Romain Duris ed Emma Mackey, volto notissimo per il suo ruolo di Maeve nella serie Sex Education. È un film biografico, ambientato alla fine dell'Ottocento, interessato a raccontare un'inaspettata e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Eiffel, la recensione: storia d’amore e segreti dietro il celebre monumento di Parigi… - CinemApp_Cinema : Eiffel, l'epopea del geniale ingegnere che costruì la torre metallica simbolo di Parigi #eiffel… - mymovies : Eiffel, l'epopea del geniale ingegnere che costruì la torre metallica simbolo di Parigi #eiffel… - statodelsud : EIffel, la recensione del film Sky Original con Emma Macke e Romain Duris - Pino__Merola : EIffel, la recensione del film Sky Original con Emma Macke e Romain Duris -

Ultime Notizie dalla rete : Eiffel recensione

Come vedremo in questa nostradi, il film diretto da Martin Bourboulon e disponibile su Sky e NOW è una visione perfetta per San Valentino. E non solo per la storia romantica che lega le vicende del protagonista ..., la storia di un film e di una passione approfondimento, il trailer del film Sky Original, diretto da Martin Bourboulon, ha infatti una teoria: ad ispirare l'uomo, interpretato ...Il vento soffia e scompiglia i capelli dell'uomo, che non trattiene un sorriso. Inizia da quest'immagine, Eiffel, biopic che racconta come il celebre ingegnere francese abbia deciso di costruire ...Eiffel è un film di Martin Bourboulon. Scritto da Caroline Bongrand, arriverà lunedì 14 febbraio in prima tv assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su N0W e disponibile on demand. Se ...