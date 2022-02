Doping, la 15enne Kamila Valieva resta in gara a Pechino. Il Tas: «Ha lo status di persona protetta» (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva, trovata positiva a una sostanza proibita, potrà competere domani alle Olimpiadi invernali di Pechino: lo ha deciso il Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport. «Il collegio giudicante del Tas incaricato di questa questione ha scelto di consentire a miss Valieva di continuare la sua partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022», ha dichiarato il direttore generale del Tas Matthieu Reeb in una breve conferenza stampa. La decisione del Tas su Kamila Valieva Dunque, sono stati respinti gli appelli del Comitato olimpico internazionale, dell’Agenzia mondiale antiDoping e dell’Unione internazionale di pattinaggio per il ripristino della sospensione di Valieva, la cui ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lapattinatrice russa, trovata positiva a una sostanza proibita, potrà competere domani alle Olimpiadi invernali di: lo ha deciso il Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport. «Il collegio giudicante del Tas incaricato di questa questione ha scelto di consentire a missdi continuare la sua partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali di2022», ha dichiarato il direttore generale del Tas Matthieu Reeb in una breve conferenza stampa. La decisione del Tas suDunque, sono stati respinti gli appelli del Comitato olimpico internazionale, dell’Agenzia mondiale antie dell’Unione internazionale di pattinaggio per il ripristino della sospensione di, la cui ...

Advertising

repubblica : Pechino 2022, il tribunale dello sport non ferma Kamila Valieva: la pattinatrice russa 15enne risultata positiva al… - Pradeep67318684 : RT @SecolodItalia1: Doping, la 15enne Kamila Valieva resta in gara a Pechino. Il Tas: «Ha lo status di persona protetta» - SecolodItalia1 : Doping, la 15enne Kamila Valieva resta in gara a Pechino. Il Tas: «Ha lo status di persona protetta»… - serenel14278447 : 'LA 15ENNE RUSSA POSITIVA AL DOPING Olimpiadi, Valieva potrà gareggiare: il Tas dà via libera. I russi vincono la b… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pechino 2022, il tribunale dello sport non ferma Kamila Valieva: la pattinatrice russa 15enne risultata positiva al doping… -