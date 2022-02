Advertising

TV7Benevento : DE STASIO: 'LA DEMOCRAZIA E’ CONFRONTO E RISPETTO' - - anteprima24 : ** Consiglio Comunale, De Stasio attacca Mastella: 'La democrazia è confronto e rispetto' **… -

Ultime Notizie dalla rete : STASIO DEMOCRAZIA

... Rosetta De: 'La seduta del Consiglio Comunale tenutasi in data 14 Febbraio è la plastica ...ha ancora una volta inteso distruggere il rapporto istituzionale calpestando i princìpi di...... con conseguente sospensione dellainterna", spiegarono i promotori. Mentre la risposta ... E in Campania l'ex ministro Vincenzo Spadafora , Iolanda Di, Luigi Iovino , Alessandro ...ma che non ha certo ricevuto l’autorizzazione a gestire il Comune come fosse casa propria, ed i consiglieri come fossero suoi servi. La democrazia è innanzitutto confronto, e soprattutto rispetto.La Democrazia cristiana, intanto ... I suoi vice saranno Francesca Salvadori, già candidata alle Comunali di Torino con Stefano Lo Russo, e Sergio De Stasio, reduce dalla campagna elettorale di Novara ...