Dare un futuro ai bimbi con l'Asperger. L'esempio del professor Moderato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo psicologo Lucio Moderato, direttore dei Servizi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia onlus scomparso nel dicembre 2020 per Covid, è stato ricordato con una targa nell'aula magna della Scuola futuro Lavoro di Milano. Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro Massimo Garavaglia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo psicologo Lucio, direttore dei Servizi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia onlus scomparso nel dicembre 2020 per Covid, è stato ricordato con una targa nell'aula magna della ScuolaLavoro di Milano. Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro Massimo Garavaglia

Advertising

fabiochiusi : Nasce su @valigiablu un nuovo luogo di discussione per cercare di comprendere — insieme — come dare un volto umano… - AttilioAntonuc2 : svegliateviii il mondo e quadrato, piatto e peso scorretto, manca: il cervello salute sicurezza l'amore sesso genet… - Marianna6678171 : @coppellottis @ferrarailgrasso @ilfoglio_it Ferrara è lucido e acuto e non gli si può dare torto. Ma il futuro è un'incognita.... - FromZeroItalia : delle conclusioni non soltanto dalle singole azioni concrete che l’individuo svolge, ma al contrario, l’ipotesi e… - PorporaCristina : ce la faremo e ne usciremo a testa alta, consapevoli di aver lottato per la libertà di tutti...e per dare un futuro… -