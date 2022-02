Dal Leao ' ciondolante' al Rafa da 50 milioni | i due anni e mezzo di cura Pioli

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A un certo punto s'era arreso anche Ibra, ed è tutto detto. 'si è convinto da solo a correre, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo, ...

AntoVitiello : Attesi quasi 35 mila spettatori domani a #SanSiro per #MilanSamp alle 12,30, stadio vicino al sold out. Probabile…

Le pagelle e highlights di Milan – Sampdoria, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022: Falcone è il migliore del match MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6.5, Tomori 6.5, ...
La compagine rossonera ha deciso il match nei primi minuti di gara visto che all'ottavo è stato il giovane talento Rafael Leao a trovare la rete ...