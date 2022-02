Crisi in Ucraina, aggiornamenti e ultime notizie (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continuano le tensioni ai confini dell'Ucraina. Venerdì 11 febbraio il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha detto che secondo le informazioni di intelligence, le forze russe ammassate lungo i confini con l’Ucraina hanno raggiunto una grandezza tale che un’invasione del paese potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. L'invasione russa potrebbe iniziare "in qualsiasi momento", ha avverttito il segretario di stato Antony Blinken, e accusato di "escalation" Mosca. La Russia, dal canto suo, bolla le previsioni del Pentagono come propaganda occidentale, nega l'intenzione di invadere, nonostante abbia ammassato circa 100 mila soldati ai confini del paese e altri 30 mila siano stati segnalati vicino al confine tra Bielorussia e Ucraina. Nel fine settimana di San ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continuano le tensioni ai confini dell'. Venerdì 11 febbraio il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha detto che secondo le informazioni di intelligence, le forze russe ammassate lungo i confini con l’hanno raggiunto una grandezza tale che un’invasione del paese potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino. L'invasione russa potrebbe iniziare "in qualsiasi momento", ha avverttito il segretario di stato Antony Blinken, e accusato di "escalation" Mosca. La Russia, dal canto suo, bolla le previsioni del Pentagono come propaganda occidentale, nega l'intenzione di invadere, nonostante abbia ammassato circa 100 mila soldati ai confini del paese e altri 30 mila siano stati segnalati vicino al confine tra Bielorussia e. Nel fine settimana di San ...

