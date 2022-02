Cremonese vs Parma (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gara valida per la ventitreesima giornata della Serie B 21/22. Partita fondamentale per i lombardi, che rincorrono i sogni promozione in massima categoria. Dall’altra c’è un Parma alla ricerca di punti salvezza, magari cercando di accorciare sulla zona playoff. Cremonese vs Parma si giocherà martedì 15 febbraio alle ore 18,30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I lombardi hanno vinto agevolmente contro il Cittadella per 0-2. Vittoria fondamentale per gli uomini di Pecchia, ora al secondo posto ad un solo punto dal Lecce capolista. Contro i veneti c’è stata un’altra grande prestazione dei grigiorossi, con la solita proposta di gioco offensiva. Pecchia sta facendo un lavoro eccellente con una rosa molto giovane. Grazie al tecnico la squadra è uscita da anni di anonimato e di salvezze estreme in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gara valida per la ventitreesima giornata della Serie B 21/22. Partita fondamentale per i lombardi, che rincorrono i sogni promozione in massima categoria. Dall’altra c’è unalla ricerca di punti salvezza, magari cercando di accorciare sulla zona playoff.vssi giocherà martedì 15 febbraio alle ore 18,30 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I lombardi hanno vinto agevolmente contro il Cittadella per 0-2. Vittoria fondamentale per gli uomini di Pecchia, ora al secondo posto ad un solo punto dal Lecce capolista. Contro i veneti c’è stata un’altra grande prestazione dei grigiorossi, con la solita proposta di gioco offensiva. Pecchia sta facendo un lavoro eccellente con una rosa molto giovane. Grazie al tecnico la squadra è uscita da anni di anonimato e di salvezze estreme in ...

