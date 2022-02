Covid oggi Abruzzo, 725 contagi: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 725 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 14 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) portano il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 244.402. Dei contagi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.883. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 106.137 (-349 rispetto a ieri). Sono 492 i (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 725 ida coronavirus in, 142022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) portano il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 244.402. Deiodierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 2.883. Gli attualmente positivi insono 106.137 (-349 rispetto a ieri). Sono 492 i (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - SkyTG24 : #Covid19, news. Speranza: “91% ha prima dose”. Oggi nuove proteste No pass. LIVE - Adnkronos : #Covid in Italia, cala occupazione delle terapie intensive: gli ultimi dati Agenas sulle 24 ore. - scorpio66966 : RT @_DAGOSPIA_: DOPO IL PRINCIPE CARLO, ANCHE LA MOGLIE CAMILLA OGGI E' RISULTATA POSITIVA AL COVID: LA COPPIA E'... - PellizzariGiano : RT @AScarfogliero: ??????... VORREI RICORDARE AI TANTI SMEMORATI DI COLLEGNO CHE IN ITALIA, CAUSA COVID, IL PRIMO PAESE CHE INVIO' I PRIMI AIU… -