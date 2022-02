Campo bipiani di Ponticelli | verso la demolizione | 23 milioni dal Pnrr per nuove case

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Napoli Est: in arrivo 23di euro dalper 104aidi(che si aggiungono ad altri 2del piano strategico della Città Metropolitana). Importanti novità per ildi, ovvero le 104contenenti amianto realizzate dopo il terremoto del 1980. Laarriverà grazie

La pioggia battente degli ultimi giorni rende ancora più difficili le condizioni nel '' tra Barra e Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Gli alloggi in amianto, realizzati nel periodo post sisma del 1980 per accogliere gli sfollati, dovranno essere demoliti. Ci ...... nella quale si ribadiva l'indirizzo politico amministrativo in cui si riconosceva il 'Diritto al abitare' per i residenti deldi Ponticelli. Sentiamo l'esigenza di ricomporre il tavolo ...Si tratta di "due interventi – spiega Lieto – che riguardano due insediamenti realizzati dopo il terremoto 80, il cosiddetto campo bipiani di Ponticelli e il lotto 10, ossia le case di via Eduardo ...