Calcio | Corte d' appello Figc respinge ricorso Inter | match con Bologna si deve giocare**

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. - (Adnkronos) - Lasportiva d'della Federcalcio ha respinto ildell'che chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il, prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. Lasportiva d', secondo grado di giudizio, si è allineata alla decisione del Giudice sportivo. Ilnon era sceso in campo in seguito ai tanti casi Covid nel suo gruppo squadra che avevano spinto l'Asl emiliana a mettere in quarantena la squadra.

In sostanza, lad'appello Figc (presidente Carmine Volpe, relatore Patrizio Leozappa) ha respinto il ricorso del club nerazzurro che chiedeva lo 0 - 3 a tavolino per il match del "Dall'Ara" ...Cambia la classifica di Serie A Con la decisione dellaSportiva d'Appello di accogliere il ricorso presentato dalla Salernitana " e annullare di fatto la vittoria dell'Udinese " cambia anche la ...La Salernitana si riprende il punto che la Lega Calcio gli aveva tolto quale penalizzazione per la gara non disputata contro l'Udinese con annesso 0 a 3 a tavolino. La Corte d'Appello della FIGC ha ...Nel tardo pomeriggio di lunedì è arrivata la decisione della Corte d'Appello della FIGC in merito alle partite Bologna-Inter, Udinese-Salernitana ed Udinese-Atalanta. Nella prima situazione il secondo ...