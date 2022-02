Brasile | la cittadina che rischia di essere inghiottita dall' oceano

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Atlantico sta inghiottendo Atafona, una piccolasulla costa dela nord di Rio De Janeiro. In un anno avanza di circa sei metri in un anno, con una velocita' sempre crescente ...

Agenzia ANSA

L'Oceano Atlantico sta inghiottendo Atafona, una piccola cittadina sulla costa del Brasile a nord di Rio De Janeiro. In un anno avanza di circa sei metri in un anno, con una velocita' sempre crescente a causa dei cambiamenti climatici. L'acqua ha gia' ...