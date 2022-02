Brad Pitt sotto accusa: le case che ha costruito a New Orleans cadono a pezzi (Di lunedì 14 febbraio 2022) La tragedia dell’uragano Katrina, che nel 2005 ha devastato New Orleans, provocando morti, feriti e spazzando via le case dei quartieri più poveri della città, sembra non finire mai. Questa volta, però, il bersaglio delle critiche e delle accuse non è un politico che promette e non mantiene. Ma Brad Pitt. Che, all’indomani della catastrofe, si era impegnato ad aiutare la popolazione locale. Solo che i risultati ottenuti sono stati pessimi. Dopo poco più di 10 ani, delle 109 case che il divo aveva costruito, attraverso la sua associazione no profit Make It Right Foundation, solo 6 sono abitabili. E gli abitanti lo hanno pubblicamente denunciato. Come racconta in esclusiva il tabloid britannico Daily Mail. Dovevano essere un progetto meraviglioso, ma è rimasto tale solo nelle ... Leggi su amica (Di lunedì 14 febbraio 2022) La tragedia dell’uragano Katrina, che nel 2005 ha devastato New, provocando morti, feriti e spazzando via ledei quartieri più poveri della città, sembra non finire mai. Questa volta, però, il bersaglio delle critiche e delle accuse non è un politico che promette e non mantiene. Ma. Che, all’indomani della catastrofe, si era impegnato ad aiutare la popolazione locale. Solo che i risultati ottenuti sono stati pessimi. Dopo poco più di 10 ani, delle 109che il divo aveva, attraverso la sua associazione no profit Make It Right Foundation, solo 6 sono abitabili. E gli abitanti lo hanno pubblicamente denunciato. Come racconta in esclusiva il tabloid britannico Daily Mail. Dovevano essere un progetto meraviglioso, ma è rimasto tale solo nelle ...

