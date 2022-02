Bonus psicologo, Speranza apre: “Ci stiamo lavorando, nel Milleproroghe daremo un primo segnale” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governo apre alla proposta del Bonus di assistenza psicologica. Dopo la sua bocciatura in Manovra a pochi giorni da Natale, ora sotto la spinta di Pd e M5s la misura potrebbe essere inserita con un emendamento al decreto Milleproroghe. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato: “Ci stiamo lavorando, già nel Milleproroghe daremo un primo segnale che va in questa direzione”. Un’apertura, anche se timida. Speranza, che ne ha parlato a Mezz’ora in più su Rai 3, ha aggiunto: “Il Bonus probabilmente ci sarà per l’assistenza psicologica ma attenzione a pensare che col Bonus risolviamo i problemi, perché c’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il governoalla proposta deldi assistenza psicologica. Dopo la sua bocciatura in Manovra a pochi giorni da Natale, ora sotto la spinta di Pd e M5s la misura potrebbe essere inserita con un emendamento al decreto. Il ministro della Salute, Roberto, ha spiegato: “Ci, già nelunche va in questa direzione”. Un’apertura, anche se timida., che ne ha parlato a Mezz’ora in più su Rai 3, ha aggiunto: “Ilprobabilmente ci sarà per l’assistenza psicologica ma attenzione a pensare che colrisolviamo i problemi, perché c’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale ...

