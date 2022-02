Bollette, Federconsumatori: “Una stangata di oltre 1.700 euro a famiglia” (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rincaro delle Bollette che si abbatte sulle famiglie più deboli ammonta, secondo i nostri calcoli, a oltre 1.700 euro”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente della Federconsumatori, Michele Carrus. “E’ – rimarca – una cifra impressionante e si aggiunge al fatto che acquistare mascherine e fare tamponi per una famiglia media significa altre 80-100 euro al mese. Per non parlare di coloro che devono fare cure mediche e che non potendo curarsi privatamente o fare analisi devono aspettare mesi e mesi con liste di attesa infinite per effetto del Covid”. “Il nostro Paese – suggerisce – deve rivedere il cronoprogramma e portare avanti in modo coerente ed efficiente la propria strategia energetica. Troppe indecisioni e troppi cambiamenti di impostazioni hanno reso ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il rincaro delleche si abbatte sulle famiglie più deboli ammonta, secondo i nostri calcoli, a1.700”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente della, Michele Carrus. “E’ – rimarca – una cifra impressionante e si aggiunge al fatto che acquistare mascherine e fare tamponi per unamedia significa altre 80-100al mese. Per non parlare di coloro che devono fare cure mediche e che non potendo curarsi privatamente o fare analisi devono aspettare mesi e mesi con liste di attesa infinite per effetto del Covid”. “Il nostro Paese – suggerisce – deve rivedere il cronoprogramma e portare avanti in modo coerente ed efficiente la propria strategia energetica. Troppe indecisioni e troppi cambiamenti di impostazioni hanno reso ...

