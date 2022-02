Amici 21 | ecco chi sarà il direttore artistico del serale

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Manca sempre meno alla prima puntata deldella ventunesima edizione di21. Proprio ieri infatti abbiamo assistito all’assegnazione delle prime maglie dei primi ragazzi che potranno accedere alla seconda fase del programma. A quanto pare nel ruolo didovrebbe essere riconfermata la figura del professionista Stéphane Jarny. Per anni il ruolo è stato assegnato a Giuliano Peparini, fratello dell’attuale professoressa della categoria ballo modern Veronica Peparini. Il coreografo, grazie proprio all’esperienza adsi è fatto conoscere nel miglior modo dal pubblico per i suoi meravigliosi quadri scenografici che hanno sempre emozionato durante le varie performance. Ma dall’anno scorso il suo posto è stato riempito proprio dal collega Stéphane che è famoso per aver creato ...

