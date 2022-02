Alzano festeggia la “sua” Michela Moioli

(Di lunedì 14 febbraio 2022)Lombardo. La forza diè la grande disponibilità e reattività delle persone e delle associazioni. In meno di 24 ore il paese seriano ha organizzato una degna accoglienza alla sua campionessa olimpica. Il corpo Musicale Elia Astori di Nese ha accolto a suon di musica trionfale, con grande disciplina e professionalità,, atterrata poco prima, domenica, a Malpensa insieme al compagno d’argento Omar Visintin. Amos, della Pirotecnica Valseriana ha acceso i fuochi che hanno brillato nel cielo serale con luci e colori: meno brillanti però dell’argento che Michi porta sul petto dopo la splendida gara di snowboard cross a squadre, e nonostante la caduta di qualche giorno prima. Il sindaco Camillo Bertocchi ringrazia la Protezione civile e le guardie volontarie per la disponibilità nel servizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Alzano festeggia

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Negli Stati Uniti e in Canada San Valentino siattraverso lo scambio di bigliettini, ... In alcuni paesi dell'entroterra siciliana le giovani ragazze sipresto nel giorno di San ...Spal sotto la propria curva a parlare con tifosi inferociti, Monza che fa festa el'... Ora angolo per gli estensi, Mancuso e Mota sivolutamente per svuotare l'area monzese e ...Michela Moioli con il sindaco di Alzano a marzo 2020 Ora Michela è ... E Bertocchi la ringrazia: «Michela ce l’abbiamo fatta a tornare a festeggiare con la comunità!».La 26enne di Alzano Lombardo ha infatti colto la medaglia d’argento ... Michela Moioli avrà modo ora di festeggiare l’ottimo risultato insieme ai propri compagni di nazionale prima di porre nuovamente ...