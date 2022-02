Zola | «Zaniolo una superstar | Chiesa mi piace tantissimo Scudetto? Dico Inter…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 febbraio 2022) Gianfrancoha parlato della corsain Serie A, ma anche di chi sono i migliori italiani del momento secondo il suo parere Gianfranco, storico ex calciatore italiano ora allenatore, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della lottain Serie A e di diversi argomenti che riguardano il calcio italiano. QUANTO VALE VLAHOVIC – «Tanto. È un grandissimo acquisto e la Juve con lui può fare il salto di qualità. La Juve però già da una decina di partite è costante e ha alzato il baricentro. Recupera palla un po’ più in alto e lo fa bene». ALLEGRI – «Mi sembra che Max ci abbia messo un po’ per trovare la quadra, ma ci sta riuscendo».– «L’Inter è la mia favorita e il Napoli non mollerà, ma anche il Milan e la Juve sono in corsa». ATALANTA – ...