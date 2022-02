Un posto al sole | anticipazioni dal 14 al 18 febbraio | la svolta di Samuel

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ad Unal, durante la nuova settimana di programmazione, non mancheranno le sorprese. Innanzitutto, ledal 14 al 18evidenziano che gli innamorati di palazzo Palladini si ritroveranno a gestire il giorno di San Valentino e pernon mancheranno gli imprevisti con la sua amata Speranza. Dal canto suo, Rossella noterà l'apparente cinismo di Riccardo, mentre Chiara e Nunzio, pur essendo ancora innamorati, continueranno a rimanere a distanza. Nel frattempo, dopo l'addio di Marina, Roberto deciderà di chiudere con l'amore e questo suo atteggiamento avrà conseguenze su Lara che subirà la sua ira. Poco dopo, Ferri e Nunzio, provati dai loro rispettivi problemi sentimentali, si scontreranno duramente ai Cantieri. Unal, trame ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate 14-18 febbraio 2022 - ParliamoDiNews : Un Posto al Sole anticipazioni 14-18 febbraio: Marina lascia Napoli #Curiosità #Piccoloschermo #Rai #SerieTv #Trame… - EM34793135 : Eccallaa, registrate tutto alla prima virgola fuori posto nuovamente su sole mandate tutto alla mail, vivendo per l… - Liliana61487166 : Aspettando la finale di dr. Altro traguardo portato a termine da tommy con talento e meritato successo. Stesso post… - Dedalus12470353 : @aiaggaia Beh,hai scelto un bellissimo posto....sciare e pura poesia,magari da soli al mattino,il sole ed una lastr… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Tv Sorrisi e Canzoni

La sua impresa avrà successo? Ildella Riviera Ligure di Levante, le prelibatezze della cucina del, il rapporto con i dipendenti, con gli ospiti e con gli abitanti della zona basteranno ...Una nuova settimana porta con sé tante novità per i personaggi di Unal. La storica soap, che ha debuttato ormai oltre 25 anni fa , continua ad emozionare i telespettatori con continui colpi di scena. Tra le serie più amate del pubblico, lo show di ...Solo la Scozia sarà in casa ... con tutte le forze anche perché sentiamo di rappresentare tutti i ragazzi che vorrebbero essere al nostro posto e tutti gli appassionati che sanno quanto è difficile ...Maltempo anche lungo tutto il Tirreno e le aree interne con piogge, rovesci e neve solo oltre gli 800-1000 metri (MeteoLive.it) Le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che oscilleranno ...