"Un grazie ai soccorritori e all’ospedale"

(Di domenica 13 febbraio 2022) Una nostra lettrice, la signora Rosalba Domenichini, ci scrive per esprimere pubblicamente la sua gratitudine ai suoie al personale dell'San Jacopo dove è stata ricoverata per ...

Advertising

Stellina_57 : RT @enpamilano: Ieri nel primo pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata da parte di una signora che ci segnalava la presenza di un gatto a… - Valessiabi : RT @enpamilano: Ieri nel primo pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata da parte di una signora che ci segnalava la presenza di un gatto a… - gattogeremia : RT @enpamilano: Ieri nel primo pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata da parte di una signora che ci segnalava la presenza di un gatto a… - Faraone2016 : RT @enpamilano: Ieri nel primo pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata da parte di una signora che ci segnalava la presenza di un gatto a… - Assuntacarmenc : RT @enpamilano: Ieri nel primo pomeriggio abbiamo ricevuto la telefonata da parte di una signora che ci segnalava la presenza di un gatto a… -

Ultime Notizie dalla rete : grazie soccorritori

AssoCareNews.it

Una nostra lettrice, la signora Rosalba Domenichini, ci scrive per esprimere pubblicamente la sua gratitudine ai suoie al personale dell'ospedale San Jacopo dove è stata ricoverata per una settimana in seguito a un grave malore che l'aveva colpita il 22 gennaio scorso. "Sono profondamente grata " ci ...alle motoslitte della Polizia, in servizio presso i campetti di Nevelandia, e di Promotur i ...di corda - e il ferito è rimasto sempre presente e stabile fino all'arrivo dei. I ...Una nostra lettrice, la signora Rosalba Domenichini, ci scrive per esprimere pubblicamente la sua gratitudine ai suoi soccorritori e al personale dell’ospedale San Jacopo dove è stata ricoverata per ...Grazie alle motoslitte della Polizia ... alla seconda lunghezza di corda - e il ferito è rimasto sempre presente e stabile fino all'arrivo dei soccorritori. I soccorritori lo hanno imbarellato e ...