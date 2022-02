Tour de la Provence 2022, ultima tappa e titolo per il colombiano Nairo Quintana! (Di domenica 13 febbraio 2022) Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) trionfa nell’ultima tappa, la regina, del Tour de Provence 2022 e si aggiudica il titolo della corsa a tappe francese; secondo successo in Provenza per il colombiano dopo quello del 2020. Decisivo lo scatto di Quintana all’ultima salita della tappa, che ha portato i corridori da Manosque a Montagne De Lure; imprendibile il colombiano che in seguito al suo sprint ha rapidamente guadagnato 30? sugli inseguitori. La vittoria di oggi, davanti al danese Mattias Skjelmose Jensen (+37?) e allo statunitense Matteo Jorgenson (+37?), gli consentono di trionfare anche in classifica generale, recuperando dunque lo svantaggio che aveva accumulato nel corso delle altre tappe da Filippo ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)Quintana (Arkéa-Samsic) trionfa nell’, la regina, deldee si aggiudica ildella corsa a tappe francese; secondo successo in Provenza per ildopo quello del 2020. Decisivo lo scatto di Quintana all’salita della, che ha portato i corridori da Manosque a Montagne De Lure; imprendibile ilche in seguito al suo sprint ha rapidamente guadagnato 30? sugli inseguitori. La vittoria di oggi, davanti al danese Mattias Skjelmose Jensen (+37?) e allo statunitense Matteo Jorgenson (+37?), gli consentono di trionfare anche in classifica generale, recuperando dunque lo svantaggio che aveva accumulato nel corso delle altre tappe da Filippo ...

