Top Jazz | Enrico Rava è il “Musicista dell’anno”

(Di domenica 13 febbraio 2022)© Roberto CifarelliMILANO –vince il Topnella categoria “”, mentre il premio come Miglior nuovo talento italiano” va alla violinista Anais Drago. Lo storico riconoscimento assegnato dalla rivista Musicain base al voto espresso da una rosa scelta di critici musicali del settore non è certamente il primo nella lunga carriera dima arriva dopo un anno pieno di concerti e la pubblicazione dell’album live “Edizione Speciale” per ECM. Inoltre, dopo aver affrontato un’importante operazione che lo ha tenuto fermo per diversi mesi, è tornato nuovamente sul palco a novembre e in studio per registrare un nuovo album con il pianista Fred Hersch. Il 24 febbraio è atteso al SanbàPolis di ...