Sgarbi critica Michele Bravi: «È tutto femmina». E l'artista lo gela: «I giudizi medievali vanno ignorati» – Il video

Il parlamentare e critico d'arte Vittorio Sgarbi, ospite nella trasmissione Dedicato su Rai 1, ha dato il suo parere sull'esibizione di Michele Bravi al Festival di Sanremo. In studio si stava discutendo sull'interpretazione di Battisti che il cantante 27enne ha fatto nella serata cover. Sgarbi, per descriverlo, ha usato l'espressione «tutto femmina». Il discorso, nel corso della trasmissione, sembra vertere sul fatto che esisterebbe un «clima» in Italia per cui la fluidità di genere possa essere trattata alla stregua di una moda. Il parlamentare, in un video diventato virale su internet, dice esattamente queste parole: «C'era quell'altro che cantava una canzone di Battisti, che si chiama Bravi, tutto femmina. E ...

