Sassuolo, le pagelle di CM: Traorè ispirato, male Ferrari e Chiriches (Di domenica 13 febbraio 2022) Sassuolo-Roma 2-2 Consigli 6: salvifico al quarto d’ora, quando ferma Felix in uscita bassa. Sui due gol subiti poteva fare poco. Muld... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022)-Roma 2-2 Consigli 6: salvifico al quarto d’ora, quando ferma Felix in uscita bassa. Sui due gol subiti poteva fare poco. Muld...

Advertising

ReteSport : ?? La #Roma si ferma anche col #Sassuolo. #Cristante subentrato dalla panchina salva i giallorossi. Disastrosi… - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: ???????????????? ?? Il giudizio di merito sulla Roma di oggi non può cambiare per il pareggio raggiunto in extremis in superiorit… - corgiallorosso : #SassuoloRoma 2-2, le pagelle di CGR: Mancini-Karsdorp disastrosi, Vina il migliore - fantapiu3 : Divertente partita tra #Sassuolo e #Roma, terminata 2-2 con il pareggio giallorosso nei minuti finali #fantacalcio… - RadioRadioWeb : ???????????????? ?? Il giudizio di merito sulla Roma di oggi non può cambiare per il pareggio raggiunto in extremis in super… -