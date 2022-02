Salvini e Francesca Verdini sempre più uniti | la notizia più bella prima di San Valentino

(Di domenica 13 febbraio 2022) È uno dei politici più riconoscibili anche e soprattutto per la sua presenza social. Il leader della Lega Matteopubblica volentieri e a cadenza quasi giornaliera quello che gli succede nella vita di tutti i giorni sui propri profili. Matteofesteggiano insieme su Instagram La negatività al tampone, dopo che aveva comunicato di essere positivo al Covid, non poteva non essere un evento da immortalare con il selfie di rito. L’ex ministro è apparso su Instagram insieme alla fidanzatacon cui ha una relazione dal 2019, mentre festeggia il “lieto” evento sorseggiando un bicchiere di vino e degustando buon cibo.infatti ha corredato il post con una didascalia eloquente: “Non mi pare vero, si festeggia il tampone ...

Advertising

capa_francesca : @ChanceGardiner Pensa quando lo volevamo al posto di Salvini - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: TV > Rai 1 | Francesca Gerardi, Deputata Lega - Salvini Premier > SABATO 12 FEBBRAIO | ore 07:05 | 'Settegiorni' Stream… - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: TV > Rai 1 | Francesca Gerardi, Deputata Lega - Salvini Premier > SABATO 12 FEBBRAIO | ore 07:05 | 'Settegiorni' Stream… - ValentinaCheye1 : RT @Marco_Bonet: La Lega candiderà a Nordest anche Francesca Donati. E' un'imprenditrice 'No-Euro' di Padova, trapiantata a Palermo. Sarà i… - francesca_fra : @StampaTorino @LaStampa Sulla Lamorgese mi tocca dare ragione a Salvini ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Francesca

La Repubblica

Come Dipartimento Regionale Pari Opportunità e Dipartimento Famiglia LegaPremier ... ConGiacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio. Costumi a cura diBombace e ...Il senatore di Forza Italia in controtendenza alle parole die Meloni sul tema della vaccinazione dei bambini: "ho vaccinato mia figlia e l'ho fatto ...acceso con l'europarlamentare...Di sicuro Salvini si è concesso un momento di relax con la sua Francesca davanti alla TV ed esultando per i suoi beniamini che sono tornati primi in classifica. La gioia di Matteo Salvini a suon ...Ora Matteo Salvini si è negativizzato e lo ha annunciato lui stesso sui social. Questo periodo lo ha trascorso a casa a Roma, lavorando al telefono ma dedicandosi anche a qualche momento di svago ...