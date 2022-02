Roma | Tiago Pinto | «Mourinho? Sempre allineati sulle decisioni»

(Di domenica 13 febbraio 2022), uomo mercato della, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN,ha parlato prima di Sassuolo-. SASSUOLO – «Il Sassuolo è una squadra con identità di gioco molto forte, mi ha impressionato molto per il suo gioco. Oggi dobbiamo tirar fuori il meglio per portare a casa i tre punti, non sarà facile».– «Su quello che è successo devo dire ciò che credo, cioè che quello che succede nello spogliatoio resta nello spogliatoio. Consiamosu tutta la strategia di gestione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romanewseu : #Roma, #TiagoPinto: “Le parole di #Mou? Cose da spogliatoio, oggi dobbiamo dare il meglio” #RomanewsEU… - romanewseu : #TiagoPinto: 'Le parole di #Mou? Cose da spogliatoio, oggi dobbiamo dare il meglio' #SassuoloRoma #RomanewsEu - calciomercatoit : ??? Tiago #Pinto prima di #SassuoloRoma: 'Io e #Mourinho siamo allineati sulla strategia da seguire' - CalcioNews24 : #SassuoloRoma, le parole di #TiagoPinto pre gara ??? - ilRomanistaweb : ??? Tiago #Pinto: 'Allineati con #Mourinho in tutte le strategie' Le parole del general manager: 'Il Sassuolo è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

Tutte le società utilizzano numeri, statistiche e i famosi algoritmi, tanto nominati a, per ... In casa giallorossaPinto ha sviluppato una struttura che conta su solo cinque collaboratori ...Commenta per primo Le picconate di Mourinho complicano il lavoro diPinto sul mercato. L'allenatore portoghese critica pubblicamente i propri calciatori, facendoli perdere di valore. A gennaio hanno lasciato Trigoria i vari Villar, Reynolds, Calafiori e Borja ...A Dazn. «Cinque punti in meno dello scorso anno? Inutile fare paragoni. Se proprio dobbiamo farlo, che i conti si facciano alla fine» Tiago Pinto, dirigente della Roma, è intervenuto ai microfoni di ...Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Sassuolo. Ecco le parole del general manager giallorosso. “Il Sassuolo è una squadra con un’identità di gioco molto forte, sono qua da 13-14 ...