Regina Elisabetta: niente Covid, lunedì torna a lavoro, Carlo ancora positivo (Di domenica 13 febbraio 2022) La Regina Elisabetta II è stata attentamente monitorata questa settimana ed è risultata negativa al Covid-19, stando alle ultime indiscrezioni, dopo l'allarme nato a causa della nuova positività del Principe Carlo, che aveva incontrato la madre proprio la scorsa settimana. Se anche nella giornata di domenica la sovrana risulterà negativa al test, potrà tornare ai suoi impegni reali. La Regina Elisabetta negativa al Covid, il Principe Carlo ancora positivo Tanta paura nel Regno Unito per la salute della Regina Elisabetta II. La sovrana, 95 anni, è stata testata per controllare se avesse contratto il Covid-19 da suo figlio, il Principe

