Pioli: «Scudetto? Lavoro tanto per realizzare i sogni che faccio di notte» (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo la vittoria sulla Sampdoria per 1-0, ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan, Stefano Pioli. «Una settimana perfetta, ci aspettavano incontri molto difficili, li abbiamo centrati tutti e tre, è un ottimo segnale. Mancano ancora tante partite, ora recuperiamo le energie, pensiamo sempre a una partita per volta». «Abbiamo un'identità di gioco, principi e concetti ed è la cosa più bella e gratificante del nostro Lavoro. Oggi abbiamo 2 punti in più dell'anno scorso, l'obiettivo è migliorare i punti dell'anno scorso, sarà difficile, ogni partita per noi è la più difficile e la più importante». «Scudetto? Se facessi il tifoso sarei stato sugli spalti ad esultare. Cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte».

