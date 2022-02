"Non volate sul Mar Nero". Impegnate oltre 30 navi da guerra russe, Kiev avverte le compagnie aeree (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo spazio aereo resta aperto ma l'Ucraina ha consigliato alle compagnie aeree di evitare di sorvolare le acque del Mar Nero da lunedì 14 febbraio a sabato della prossima settimana a causa delle esercitazioni navali russe che si svolgono lì: lo riferisce il Guardian. Ieri l'agenzia di stampa Ria Novosti ha riferito di oltre 30 navi da guerra russe Impegnate vicino alla penisola di Crimea, nell'ambito di esercitazioni navali più ampie. "Da domani, si consiglia alle compagnie aeree di non volare su quest'area e di pianificare in anticipo rotte alternative, tenendo conto della situazione attuale", ha affermato il servizio di traffico aereo statale ucraino. Lo spazio aereo ucraino rimane comunque aperto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo spazio aereo resta aperto ma l'Ucraina ha consigliato alledi evitare di sorvolare le acque del Marda lunedì 14 febbraio a sabato della prossima settimana a causa delle esercitazioni navaliche si svolgono lì: lo riferisce il Guardian. Ieri l'agenzia di stampa Ria Novosti ha riferito di30davicino alla penisola di Crimea, nell'ambito di esercitazioni navali più ampie. "Da domani, si consiglia alledi non volare su quest'area e di pianificare in anticipo rotte alternative, tenendo conto della situazione attuale", ha affermato il servizio di traffico aereo statale ucraino. Lo spazio aereo ucraino rimane comunque aperto: ...

