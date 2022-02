“Non poteva più aspettare?!”: Soleil Sorge fuori di sé, Alex l’ha fatta grossa (Di domenica 13 febbraio 2022) Accusa al veleno da parte della gieffina Soleil Sorge contro Alex Belli che si appresta a fare il suo ritorno al Grande Fratello Vip La gieffina Soleil Sorge (screenshot Twitter)Nelle corso delle prossime puntate si prepara ad andare in scena l’ultimo atto dell’intricatissimo triangolo che vede coinvolta Soleil Sorge. La gieffina ha infatti stretto un legame particolare con Alex Belli ed ha scatenato al reazione della gelosa moglie Delia Duran. Adesso proprio la modella ha fatto il suo ingresso in casa da concorrente mentre l’attore è stato squalificato. Una situazione surreale che sta per cambiare di nuovo visto il ritorno in casa dell’attore. Questi però in queste ore ha messo a segno un colpo a sorpresa che non è piaciuto proprio all’ex ... Leggi su specialmag (Di domenica 13 febbraio 2022) Accusa al veleno da parte della gieffinacontroBelli che si appresta a fare il suo ritorno al Grande Fratello Vip La gieffina(screenshot Twitter)Nelle corso delle prossime puntate si prepara ad andare in scena l’ultimo atto dell’intricatissimo triangolo che vede coinvolta. La gieffina ha infatti stretto un legame particolare conBelli ed ha scatenato al reazione della gelosa moglie Delia Duran. Adesso proprio la modella ha fatto il suo ingresso in casa da concorrente mentre l’attore è stato squalificato. Una situazione surreale che sta per cambiare di nuovo visto il ritorno in casa dell’attore. Questi però in queste ore ha messo a segno un colpo a sorpresa che non è piaciuto proprio all’ex ...

Advertising

_the_jackal : La classifica non è mai cambiata dal primo giorno. Diciamo che poteva finire tutto molto prima, e risparmiarci nume… - alex_orlowski : Sono circa 3 anni che collaboro con @reportrai3 e nonostante e lo ammetto abbia una tonnellata di informazioni conf… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 Caro Marini, posto che stai parlando con uno che il green pass voleva toglierlo anche per la pizza f… - CarloRo79403302 : @manny_chef9 @simodihno10 Questa ieri sera, poteva essere la formazione perfetta! Peccato che Spalletti, non ha avu… - pecorella_pier : La chitarra per me è la terapia nella vita. Video a c. Lo scrittore invece, col SarsCov2, se nel 2017 poteva uscire… -

Ultime Notizie dalla rete : Non poteva Lanciano, anziano pittore ucciso con dieci colpi di pistola in strada 'Mio padre non aveva conti in sospeso con nessuno, non aveva denunce, era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersaglio, poteva capitarci chiunque', ha detto ancora il figlio dell'uomo.

Verissimo, Matteo Romano si racconta: 'Vivo al massimo questo mio sogno' La famiglia ad ogni modo è orgogliosa di lui e, del resto, non poteva che essere così. 'Vivo al massimo questo mio sogno' Infine c'è stato spazio anche per parlare di sogni e progetti futuri. Matteo ...

Peggio di così non poteva andare Collettiva Salvini: Io sto con i genitori che hanno deciso di non vaccinare i loro figli Cronaca - Gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus di giovedì 10 .... Intanto, l'ultimo bollettino relativo a giovedì 10 febbraio registra 75.861 casi nuovi e 325 morti in Italia. Nel ...

'Mio padreaveva conti in sospeso con nessuno,aveva denunce, era tranquillissimo. Secondo me hanno fatto il tiro a bersaglio,capitarci chiunque', ha detto ancora il figlio dell'uomo.La famiglia ad ogni modo è orgogliosa di lui e, del resto,che essere così. 'Vivo al massimo questo mio sogno' Infine c'è stato spazio anche per parlare di sogni e progetti futuri. Matteo ...Cronaca - Gli aggiornamenti sulla pandemia da coronavirus di giovedì 10 .... Intanto, l'ultimo bollettino relativo a giovedì 10 febbraio registra 75.861 casi nuovi e 325 morti in Italia. Nel ...