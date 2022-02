Milan super | la vetta è rossonera! Leao regala un importantae successo | Sampdoria ko

(Di domenica 13 febbraio 2022) Un anticipo di mezzogiorno davvero speciale per i tifosiisti: la 25ª giornata di Serie Aalladella classifica di Serie A. E’ statoa portare in vantaggio i rossoneri, all’8? e successivamente la squadra di Pioli ha gestito il vantaggio, impedendo alladi pareggiare i conti o ribaltare il risultato. Una vittoria davvero importante che fa balzare i rossoneri inalla classifica di Serie A: ilscavalca l’Inter, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L'articolo CalcioWeb.

Gazzetta_it : Donnarumma chi? Il Milan si gode un Maignan mostruoso #derby #InterMilan - Gazzetta_it : Comanda come un capitano, ringhia come l'idolo Gattuso: così Tonali è diventato super #Milan

- Sampdoria © LaPresseIl portiere blucerchiato,su Messias nel finale della prima frazione, è invece grande protagonista nella ripresa, rispondendo presente in più occasioni in ...... prima con Messias, poi con Giroud, che ci prova anche in rovesciata ma trova sempre unFalcone. Ecco i voti:Maignan 7 - E' molto più di un portiere. L'estremo difensore si mette in ...Il Milan vince di misura con la Sampdoria