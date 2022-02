Marco Pantani | sentito dai Carabinieri il tassista che accompagnò due escort

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio saranno 18 anni dalla morte die le indagini non si fermano. Mentre Cesenatico si prepara ad una commemorazione in chiesa, organizzata dalla famiglia, prosegue la terza indagine deidi Rimini. Nei giorni scorsi è stato interrogato anche ilche dice di aver accompagnato due donne al residence ‘Le Rose’ di Rimini. Proprio in questa struttura venne trovato senza vita il campione di ciclismo il 14 febbraio 2004. Ilavrebbe confermato l’episodio ma le generalità delle due donne non sono ancora confermate. Dopo l’archiviazione delle due precedenti indagini come morte causata da un mix di droga e farmaci, Tonina Belletti ha spinto per riaprire il caso. La mamma diha infatti contattato idel ...