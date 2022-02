Mafia | Palermo | due misure cautelari per Giuseppe Guttadauro e il figlio

(Di domenica 13 febbraio 2022) commenta Arresti domiciliari pere custodia in carcere per ilMario Carlo. Questa l'ordinanza eseguita dai carabinieri del Ros e da quelli del comando provinciale di...

Giuseppe Guttadauro, cognato del superlatitante Matteo Messina Denaro, e il figlio Mario Carlo, sono ritenuti dagli inquirenti membri della famiglia di Cosa nostra di- Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio - Ciaculli. Insieme a loro sono indagate altre cinque personeL'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di. Giuseppe Guttadauro (per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari) e il figlio Mario Carlo (finito in ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro, detto "il dottore", già primario dell'ospedale Civico di Palermo, coinvolto in passato nell'inchiesta sulle talpe alla Dda in cui ...Finiscono agli arresti Giuseppe Guttadauro e il figlio Mario Carlo, ritenuti appartenenti alla famiglia di Cosa nostra di Palermo-Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli. I ...