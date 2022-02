LIVE Biathlon | Inseguimento donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | sfuma la medaglia per Wierer

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 11.45 10.32 Dopo i quattro poligoni è in testa Roeiseland (1) con 1’59” su Elvira Oeberg (3) e 2’01” su Tandrevold (1). Quartaa 2’10” (3), quinta la bielorussa Sola a 2’18” (3). 10.30 Purtroppo Elvira Oeberg e Tandrevold trovano lo zero elaper l’Italia, che peccato. 10.29 Un errore per, ora non dipende più da lei. 10.28 Oro Roeiseland, che chiude con 19/20 al poligono. Era veramente imbattibile per chiunque oggi. 10.27 Siamo all’ultimo poligono. Roeiseland senza problemi, poi in sette si giocano due medaglie. 10.26 Oraperde tanto sugli sci, 1’33” da Roeiseland ...