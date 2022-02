Isner - Opelka da record | guarda il tie break entrato nella leggenda

(Di domenica 13 febbraio 2022) Questa notte nel torneo Atp 250 di Dallas è andato in scena il match tra Reillye Johnufficialmentestoria per il tiepiù lungo dall'inizio dell'Atp Tour nel 1990: ...

Advertising

FiorinoLuca : Il tie-break del secondo set tra Isner e Opelka è il più lungo della storia a livello ATP #Dallas - MatteoMeloni9 : @FiorinoLuca Immagino come debba sentirsi Isner dopo aver avuto DIECI set point... Invece Opelka ha chiuso all'OTTAVO match point ?? - Gazzetta_it : Atp Dallas, tie break record tra #Opelka e #Isner: 46 punti - Ubitennis : ATP Dallas, John Isner dopo la sconfitta con Opelka: “Non ho avuto abbastanza coraggio” - Ubitennis : ATP Dallas: Opelka batte Isner con un tie-break storico. Sarà finale con Brooksby -

Ultime Notizie dalla rete : Isner Opelka

Questa notte nel torneo Atp 250 di Dallas è andato in scena il match tra Reillye John, entrato ufficialmente nella storia per il tie break più lungo dall'inizio dell'Atp Tour nel 1990: una maratona durata 46 punti. Il derby americano è stato poi vinto daper ...E uno di questi è entrato nei libri di storia del tennis: il tie - break del secondo set della traè stato vinto dal primo con il punteggio di 24 - 22. È record a livello ATP, ovvero ...ROMA - SEGUE - Gli ultimi 12 set giocati nelle sfide tra Reilly Opelka e John Isner si sono conclusi al tiebreak. L'ultimo, che ha deciso la semifinale dell'ATP 250 di Dallas è entrato nella ...Pochi minuti dopo la sua sconfitta contro il connazionale Opelka in semifinale John Isner si presenta in conferenza stampa. La delusione è forte, d’altronde nel lunghissimo tie-break del secondo set ...