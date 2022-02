Incidenti montagna: cade su Mont Colmet, morto scialpinista (Di domenica 13 febbraio 2022) Uno scialpinista è morto a seguito di una caduta sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. La vittima - che faceva parte di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Unoa seguito di una caduta sul(3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. La vittima - che faceva parte di un ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: cade su Mont Colmet, morto scialpinista Uno scialpinista è morto a seguito di una caduta sul Mont Colmet (3.023 metri), sopra Morgex, in Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato a 2.800 metri di quota. La vittima - che faceva parte di un ...

