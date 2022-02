Giù dal cavalcavia | muore un 41enne di Caposele

(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Il corpo è stato rinvenuto questa mattina sotto al viadotto della SS “Fondo Valle Sele”, nei pressi dello svincolo per Materdomini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

