Finanza: "Scoperti in Campania 27 yacht mai dichiarati al fisco" (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Guardia di Finanza individua nei porti campani "27 yacht battenti bandiera estera, di proprietà di 29 cittadini italiani che non hanno mai dichiarato all'Agenzia delle Entrate la disponibilità e il valore della propria imbarcazione. Appurate omesse dichiarazioni di beni di lusso ammontanti a più di 11 milioni di euro". Nello specifico: "I militari del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, mediante un'attività di indagine iniziata nel 2021 e terminata all'inizio del nuovo anno, hanno individuato 27 yatch battenti bandiera estera, ormeggiati e/o in transito nei porti turistici campani appartenenti a 29 cittadini italiani tutti fiscalmente residenti in Italia i quali non hanno mai dichiarato all'Agenzia delle Entrate la disponibilità ed il valore di mercato della propria imbarcazione. L'attività info-investigativa ...

