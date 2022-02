Empoli-Cagliari | le formazioni ufficiali | c’è Asllani

(Di domenica 13 febbraio 2022) Allo stadio “Castellani” di, va in scena alle ore 15:00 la partita di Serie A fra: da pochi minuti sono state diramate ledelle due squadre. Si tratta di una sfida importantissima in chiave salvezza per ildi Mazzarri, che deve rispondere al successo esterno del Venezia contro il Torino. I precedenti anella massima categoria fra le due compagini sorridono ai toscani: in 7 gare giocate, i sardi si sono imposti soltanto una volta, nella stagione 2014/15, per 0-4. Nelle restanti 6 partite, l’ha sempre vinto, senza pareggiarne nemmeno una. L’ultimo scontro risale al 2018/19, quando furono decisive le reti di Kruni? e Ciccio Caputo. L’è reduce dallo 0-0 in ...

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI (4-3-2-1, da confermare): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Verre, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Dionisi CAGLIARI (3-5-2): da confermare