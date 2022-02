Dormire di più fa dimagrire, un nuovo studio ci dice quanto (Di domenica 13 febbraio 2022) Come dimagrire? Dormire otto ore a notte è un ottimo inizio. Lo ha appena provato uno studio pubblicato su JAMA Internal Medicine, che ha coinvolto un gruppo di 80 adulti obesi abituati a riposare in media sei ore a notte, ai quali è stato chiesto di migliorare la routine del sonno cambiando qualche piccola abitudine per arrivare, appunto, alle 8 ore «da manuale». Il risultati sono stati sorprendenti: in media hanno ridotto l'apporto calorico di 270 calorie al giorno, e c'è chi è arrivato persino a 500. Non troppo, se si guarda alla singola giornata, ma moltissimo se invece si guarda al lungo periodo: in tre anni, secondo i calcoli del team che ha condotto la ricerca, si potrebbe dimagrire di circa 11 chili, e tutto questo senza fare troppi sforzi. Esra Tasali, professore associato di medicina dello Sleep Research ... Leggi su gqitalia (Di domenica 13 febbraio 2022) Comeotto ore a notte è un ottimo inizio. Lo ha appena provato unopubblicato su JAMA Internal Medicine, che ha coinvolto un gruppo di 80 adulti obesi abituati a riposare in media sei ore a notte, ai quali è stato chiesto di migliorare la routine del sonno cambiando qualche piccola abitudine per arrivare, appunto, alle 8 ore «da manuale». Il risultati sono stati sorprendenti: in media hanno ridotto l'apporto calorico di 270 calorie al giorno, e c'è chi è arrivato persino a 500. Non troppo, se si guarda alla singola giornata, ma moltissimo se invece si guarda al lungo periodo: in tre anni, secondo i calcoli del team che ha condotto la ricerca, si potrebbedi circa 11 chili, e tutto questo senza fare troppi sforzi. Esra Tasali, professore associato di medicina dello Sleep Research ...

