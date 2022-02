Denuncia il marito dopo 38 anni di violenze, soprusi e minacce: a Bari processo subito al via grazie al Codice rosso (Di domenica 13 febbraio 2022) L'incubo è iniziato nel 1984 e terminato nell'ottobre 2021, quando all'ennesimo episodio di violenza (pugni e un tentativo strangolamento) la vittima si è rivolta ai carabinieri. Accando alla donna l'associazione Gens Nova Leggi su repubblica (Di domenica 13 febbraio 2022) L'incubo è iniziato nel 1984 e terminato nell'ottobre 2021, quando all'ennesimo episodio di violenza (pugni e un tentativo strangolamento) la vittima si è rivolta ai carabinieri. Accando alla donna l'associazione Gens Nova

Armando85579128 : @Alex23Mary @aliceroncoroni4 Sono andato ad informarmi. Ha una denuncia dal Marito precedente per avergli rubato 10… - benny_gaballo : RT @MariShantiMari: Se mio marito mi invitasse ad aver paura mi recherei volando dai carabinieri per sporgere denuncia. Possono volare insu… - MariShantiMari : Se mio marito mi invitasse ad aver paura mi recherei volando dai carabinieri per sporgere denuncia. Possono volare… - AmoreSempliceee : @Manuela94435650 Ma no dai, lui è il più spontaneo e sincero in qst brutta vicenda, era veramente preoccupato perch… - marziac7034 : @millywo @QuartoGrado Infatti come si è permesso di raccontare fatti tanto personali ai vicini e amici tanto strett… -