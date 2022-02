Covid | le news Ancora in calo terapie intensive -33 e ricoveri ordinari -250 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 13 febbraio 2022) Bollettino: 51.959 contagi e 191 decessi. Tasso di positività 11,2%. Processati 462.881 tamponi. Speranza: curva in, ma cautela: mascherine fondamentali. L'Iss parla di "rischio mortalità 23 volte superiore per i non vaccinati". "La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Così Andrea Ammon, direttrice del ECDC