Covid, i dati: 51.959 nuovi casi e 191 morti (Di domenica 13 febbraio 2022) Sono 51.959 i nuovi casi di Covid individuati in Italia domenica 13 febbraio, frutto di 462.881 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale leggermente all'11,2%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 191 morti in un giorno. I ricoverati calano di 250, i pazienti Covid in terapia intensiva sono 33 in meno rispetto a sabato, con 66 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

