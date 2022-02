Calcio: un gol di Cristante al 94' salva la Roma, con il Sassuolo finisce 2-2 (2) (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il secondo tempo inizia nel segno dello svarione di Rui Patricio, che dopo neanche due minuti pasticcia su un tiro-cross di Traorè deviato da Smalling e trasformato da palla innocua in autogol del centrale inglese. La Roma accusa il colpo: lentamente la manovra offensiva ospite evapora, lasciando spazio alle iniziative dei neroverdi, rinvigoriti invece a loro volta dalla rete, pur fortunosa. A suonare la carica, e trovare il gol del sorpasso, è il grande protagonista dell'incontro: Hamed Junior Traorè. Stavolta il gol è tutto suo, anche sul tabellino: l'invito a nozze arriva dall'altro grande prim'attore, Berardi. L'aiuto, sotto forma di una marcatura ballerina, glielo porge Karsdorp: l'ivoriano ringrazia e al 73' fa 2-1. La speranza per i giallorossi la tiene viva Abraham, che costringe Ferrari alla doppia ammonizione a dodici minuti più recupero dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il secondo tempo inizia nel segno dello svarione di Rui Patricio, che dopo neanche due minuti pasticcia su un tiro-cross di Traorè deviato da Smalling e trasformato da palla innocua in autogol del centrale inglese. Laaccusa il colpo: lentamente la manovra offensiva ospite evapora, lasciando spazio alle iniziative dei neroverdi, rinvigoriti invece a loro volta dalla rete, pur fortunosa. A suonare la carica, e trovare il gol del sorpasso, è il grande protagonista dell'incontro: Hamed Junior Traorè. Stavolta il gol è tutto suo, anche sul tabellino: l'invito a nozze arriva dall'altro grande prim'attore, Berardi. L'aiuto, sotto forma di una marcatura ballerina, glielo porge Karsdorp: l'ivoriano ringrazia e al 73' fa 2-1. La speranza per i giallorossi la tiene viva Abraham, che costringe Ferrari alla doppia ammonizione a dodici minuti più recupero dal ...

