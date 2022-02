Calcio | Serie A | Atalanta-Juventus 1-1**

(Di domenica 13 febbraio 2022) Bergamo, 13 feb. - (Adnkronos) - L'pareggiano per 1-1 nel posticipo domenicale della 25/a giornata diA disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa al 76' con un calcio di punizione di Malinovsky risponde al 92' Danilo con un colpo di testa. In classifica i bianconeri sono sempre quarti a quota 46 con due punti di vantaggio sugli orobici che devono però recuperare una partita.

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Inter, le pagelle. #Osimhen movimento costante: 6,5. Dumfries sembra Maicon: 6,5 - SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Leao (8') ? ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria: Milan in testa con Inter e Napoli che seguono, la Lazio avvicina Juve e Atalanta h… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ATALANTA-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (76’) ? #Danilo (90+2’) ? SERIE A – 25^ GIORNATA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

La striscia di risultati utili della Juve in campionato si allunga a 12 match, grazie a un colpo di testa a tempo scaduto di Danilo che risponde a Malinovskyi e fissa il risultato sull'1 - 1. La Juve ...L'Atalanta e Juventus pareggiano per 1 - 1 nel posticipo domenicale della 25/a giornata diA disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. Al vantaggio dei padroni di casa al 76' con undi punizione di Malinovsky risponde al 92' Danilo con un colpo di testa. In classifica i ...Nella 25.ma giornata di Serie A tra la squadra di Gasperini e quella di Allegri ... sblocca la partita e nel recupero Danilo pareggia i conti con un colpo di testa su calcio d'angolo.La Serie A di calcio 2022 ci ha lasciato una nuova formazione capolista, con il Milan che nel lunch match domenicale ha sconfitto 1-0 la Sampdoria grazie alla rete di Rafael Leao direttamente su ...