Italia_Notizie : Visco: debito sceso al 150%, ora proseguire nel riequilibrio dei conti pubblici - HuffPostItalia : Visco ricalca Draghi. La crescita abbassa il debito al 150%, limitare le spese d'emergenza - UfficioStampaBI : (1/2) #Bankitalia #ASFX22 #Visco La marcata ripresa dell’economia è stata decisiva per interrompere l’aumento del r… - TommasoMestria : Visco: la crescita taglia il debito pubblico al 150% - Economia - ANSA - marina_valerio : #Italy #ASFX22 #AssiomForex Visco 'Il valore del rapporto tra debito e Pil a fine 2021 potrebbe essere sceso su val… -

...trae Prodotto interno lordo resta alto. Bankitalia lo pronostica al 150% alla fine del 2021, un valore importante anche se in calo rispetto al 156% di fine 2020. Tra le incognite,......il governatore della Banca d'Italia Ignazioal Forex di Parma secondo cui la crescita del Pil "si avvicinerebbe nella media di quest'anno al 4% per poi attenuarsi nei prossimi due". IL...... «La marcata ripresa dell’economia è stata decisiva per interrompere l’aumento del rapporto tra debito pubblico e prodotto», ha detto Visco, «che alla fine del 2021 potrebbe essere sceso su valori ...Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al Forex di Parma secondo cui la crescita del Pil "si avvicinerebbe nella media di quest'anno al 4% per poi attenuarsi nei prossimi due".