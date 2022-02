Ucraina, nessuna svolta dopo telefonata Biden-Putin. Occidente in fuga da Kiev (Di sabato 12 febbraio 2022) Biden al telefono con Putin: «Costi severi se invadete». Il Cremlino replica: «Isteria». Governi europei, compresa l'Italia, invitano i cittadini a lasciare l'Ucraina. Via anche gli ultimi soldati americani e inglesi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 12 febbraio 2022)al telefono con: «Costi severi se invadete». Il Cremlino replica: «Isteria». Governi europei, compresa l'Italia, invitano i cittadini a lasciare l'. Via anche gli ultimi soldati americani e inglesi

Advertising

masechi : ?? Lavrov nella telefonata con Blinken: la Russia non ha nessuna intenzione di invadere l'Ucraina. - Emanuel56138500 : @Capezzone Mi spiace caro Daniele, ma per questa volta non sono assolutamente d'accordo con te. Il bidone americano… - The_Leegend99 : RT @maurovanetti: Situazione attuale: - la Russia dice che NON vuole invadere l'Ucraina; - l'Ucraina dice che la Russia NON vuole invadere;… - fargo6970 : @GiovanniLaScal6 @yenisey74 L'Ucraina e' un paese libero e sovrano se, forse , accetterà i missili della Nato lo… - binottofranco : @GassmanGassmann Non c'è nessuna guerra in Ucraina. -