Ucraina | la guerra che ancora non c’è Ecco i possibili scenari

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb – A un passo dall’abisso, a un passo dalla catastrofe che andava evitata a tutti i costi. E lo è, evitabile, non fosse che la diplomazia sembra essersi arresa di fronte al vento della. Eppure, come scritto più volte su questo giornale, il conflitto innon servirebbe a nessuno e sarebbe un disastro per tutti. Ma andiamo per ordine, ricostruendo in breve la cronaca delle ultime 24 ore, scandite dalle lancette di quello che di primo acchito può apparire come un orologio dell’apocalisse. Il “ritiro” Usa Nella giornata di ieri Joe Biden – in un’intervista rilasciata alla Nbc – ha chiesto ai cittadini americani di lasciare l’. Poco dopo è arrivata la nota del Dipartimento di Stato Usa, che ha confermato le parole del presidente, invitando gli statunitensi che si trovano in ...

Gli italiani inGli italiani inconsiderano la notizia di lasciare il Paese come '... Siamo in. Partirò per qualche giorno, rientrerò in Italia per una decina di giorni - aggiunge ......38 - Unaavrebbe conseguenze irrimediabili per tutti, auspico che prosegua il dialogo per attenuare le tensioni. In qualità di presidente dell'Iniziativa Centro Europea, ricordo che l'...Roma, 12 feb. (askanews) - Venti di guerra sempre più forti in Ucraina. Sale la tensione tra Russia e Kiev. Mosca, citando il timore di "provocazioni", ha deciso di ridurre il personale diplomatico ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin si parleranno oggi per telefono, mentre la guerra in Ucraina potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Ieri gli Stati ...