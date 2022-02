Torino | Rodriguez | «Dobbiamo stare attenti per 90 minuti»

Advertising

CalcioNews24 : #TorinoVenezia, parla #Rodriguez prima del calcio d'inizio ??? - milanxsempre85 : @lele_9009 @Sgamba83 @angelomangiante @Angelredblack1 @lucareal2 Gattuso aveva borini ( sparito) ciapanoglu ( medi… - smilodiegonte : Torino: Bremer, Djidji, Rodriguez, Singo e Ansaldi Udinese: Becao, Molina, Nuythinck, Perez e Udogie Venezia: E… - zazoomblog : Torino Rodriguez: «Abbiamo perso molti punti. Futuro? Mi trovo bene qui ma…» - #Torino #Rodriguez: #«Abbiamo… - CalcioNews24 : ??#Rodriguez tra presente e futuro con il #Torino ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rodriguez

FORMAZIONI UFFICIALI- VENEZIATORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic;, Bremer, Djidji; Vojvoda, Linetty, Pobega, Singo; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric VENEZIA (4 - 3 - 1 - ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Venezia:(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Zima, Bremer,; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Sanabria. All. Juric Venezia (4 - 3 - 3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps;...Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Venezia, 25a giornata di serie A TIM: Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A ...Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, Ricardo Rodriguez è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti ...