Tennis | Schwartzman raggiunge Sonego in semifinale a Buenos Aires

MiaomiaoCh : RT @lorenzofares: La seconda SF dell'#ArgentinaOpen sarà dunque questione tra Lorenzo #Sonego ???? e Diego Schwartzman ???? Un solo precedente… - lorenzofares : La seconda SF dell'#ArgentinaOpen sarà dunque questione tra Lorenzo #Sonego ???? e Diego Schwartzman ???? Un solo prec… - irejdoc1897 : RT @federtennis: Sonny al ?? Il nostro Lorenzo stacca il pass per le SF di Buenos Aires battendo il veterano Verdasco per 6-4 7-6! ?? In di… - Lizzie_B90 : RT @federtennis: Sonny al ?? Il nostro Lorenzo stacca il pass per le SF di Buenos Aires battendo il veterano Verdasco per 6-4 7-6! ?? In di… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Lorenzo #Sonego ???? otterrebbe la top 20 #ATP vincendo oggi a #BuenosAires vs Schwartzman ???? o Cerundolo ???? Perdendo, dov… -

Corriere dello Sport

...derby con Cerundolo interrotto ieri per pioggia BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Sarà Diegol'...686.700 dollari di montepremi che si sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn...... torneo ATP 250 in corso sulla terra rossa del Buenos Aires LawnClub. Il 26enne di Torino, ... In semifinale Sonego troverà il vincente del derby argentino tra Diegoe Francisco ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Sarà Diego Schwartzman l'avversario di Lorenzo ... sta disputando sulla terra rossa del Buenos Aires Lawn Tennis Club (conosciuto come la "Cattedrale del tennis ...ABN AMRO World Tennis Tournament The top three seeds eased into the semifinals ... Next up for Sonego is the winner of a quarterfinal involving two Argentinians, second-seeded Diego Schwartzman and ...