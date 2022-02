Advertising

lorepregliasco : Oggi primo giorno senza mascherina all'aperto. Un momento epico per chi porta gli occhiali - fabiocaninoreal : Ottimo poter stare senza mascherina all’aperto! Sarà più facile respirare i venti di guerra proveniente dall’Ucraina …. #Ucraina - Corriere : Senza mascherina, un popolo che ritrova il piacere del sorriso - Picchio_77 : @assurdistan Già, questa è l’ennesima dimostrazione degli errori fatti dall’inizio. Obbligare senza sensibilizzare,… - bellalilli161 : RT @LIntelligente: Primo giorno senza #obbligo di #mascherina e la mia si rompe e diventa per incanto un reggiseno Stanno tornando i bei… -

Ultime Notizie dalla rete : senza mascherina

Corriere della Sera

Weekendall'aperto e via alle danze con la riapertura delle discoteche dopo un anno e mezzo. Sono le nuove tappe della marcia verso il graduale allentamento delle restrizioni favorito dalla ...A Milano ragazzi in coda pronti a mostrare il green pass rafforzato all'ingresso delle discoteche per tornare dopo due anni a ballare al chiuso. 'Una vera liberazione perchè ballare ...Organizza una festa senza chiedere l’autorizzazione, con tanto di dj e clienti senza mascherina sotto la consolle. Poi, sprovvisto anche del green pass, non ha chiesto il certificato a nessuno ...Le discoteche riaprono senza alcuna restrizione ... Il ministro della Salute, Adam Niedzielski, ha poi aggiunto nello specifico che "l'obbligo di mascherina al chiuso potrebbe diventare solo una ...